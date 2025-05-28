Після 28 травня частина українців може втратити бронь від мобілізації: про що йдеться

В Україні після 28 травня 2025 року деякі працівники можуть втратити право на бронювання від мобілізації. Причиною є перевірка Міністерства економіки щодо відповідності підприємств критично важливому статусу.

Як повідомляється у листі Мінекономіки №27-11/37509-07 від 19 травня 2025 року, компанії, що мають філії або орендовані/власні приміщення щонайменше у трьох областях, зобов’язані надати до міністерства низку документів. Зокрема, це витяги з інформаційної системи податкової щодо розрахунків з бюджетом і фондами по кожному підрозділу за період з 1 січня до 30 квітня 2025 року, а також документи, які підтверджують право власності чи оренди приміщень, де ці філії розташовані.

Читайте також: Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій

Інформацію слід подати електронною поштою, при цьому мова йде саме про відокремлені підрозділи — документи щодо головного офісу надсилати не потрібно.

У разі порушення вимог підприємство ризикує втратити статус критично важливого, а разом із ним — і можливість бронювати працівників, що дозволяє зберегти ключовий персонал у період воєнного стану.

На початку 2025 року в Україні було заброньовано близько 950 тисяч працівників, що співвідноситься з чисельністю Збройних сил. Для отримання броні працівник має бути задіяний на критично важливому підприємстві та мати заробітну плату не нижче 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних першочергово підлягатиме мобілізації у червні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!