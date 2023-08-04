Після атаки надводного безпілотника у Новоросійську пошкоджено десантний корабель 'Оленьогорський гірник' (відео)

У ніч проти 4 серпня російське місто Новоросійськ атакували морські дрони. Міноборони рф заявило, що відбило атаку, однак у соцмережі потрапило відео великого десантного корабля, який почав кренитися у воду.

російське оборонне відомство заявило, в ніч проти 4 серпня ЗСУ намагалися атакувати військово-морську базу Новоросійська двома "безекіпажними катерами".

"Під час відбиття атаки безекіпажні катери були візуально виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази", — йшлося у повідомленні.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив інформацію про атаку надводних безпілотників, однак заявив, що постраждалих та руйнувань немає.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що на атаку "моментально зреагували та допомогли уникнути наслідків" екіпажі кораблів "Оленьогорський гірник" та "Суворівець".

Однак, судячи з відео, надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленьогорський горняк" у бухті Новоросійська й судно лягло на бік.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив, що у Новоросійській бухті внаслідок атаки дронів пошкоджено великий десантний корабель "Оленьогірський гірник". Цей корабель Північного флоту рф був заведений у Чорне море узимку 2022 року з метою посилення штурмового угрупування та десантування біля Одеси.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня у Новоросійську вночі пролунали вибухи поблизу Каспійського трубопровідного консорціуму. У Міноборони рф пізніше повідомили, що ЗСУ "двома морськими безекіпажними катерами здійснили спробу атаки військово-морської бази Новоросійськ".

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