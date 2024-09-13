Після них не зможете заснути: 2 якісні готичні хорор-фільми

Готичні горори – це не лише страшні історії, адже тут переплітається моторошна атмосфера, загадкові локації та внутрішні конфлікти героїв. Такі фільми залишають по собі не лише моторошні відчуття, але й роздуми про те, що ховається за дверима старих маєтків і в наших власних душах.

Готичний жах - це унікальний жанр, який зародився в літературі задовго до появи кінематографу. Він характеризується особливою атмосферою, глибокою психологічною напругою та елементами надприродного, які приковують глядача до екрану. Про це пише 24 tv.ua.

Хоча багато готичних фільмів вже завоювали визнання публіки, існують недооцінені шедеври, які заслуговують на увагу. Розглянемо деякі з них.

"Портрет Доріана Грея" (1945)

Режисер: Альберт Левін

Рейтинг IMDb: 7.5

Ця екранізація знаменитого роману Оскара Уайльда вирізняється серед інших адаптацій. Фільм отримав престижну нагороду "Оскар" за найкращу операторську роботу, що допомогло йому майстерно передати атмосферу готичного твору.

Дія розгортається у вікторіанському Лондоні. У центрі сюжету - чарівний Доріан Грей, засліплений власною вродою настільки, що готовий пожертвувати всім заради вічної молодості. Глядач стає свідком морального падіння головного героя, чия зіпсована душа відображається лише на полотні портрета. Цей фільм по праву можна вважати одним з найбільш недооцінених у жанрі готичного жаху.

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"Жінка в чорному" (2012)

Режисер: Джеймс Воткінс

Рейтинг IMDb: 6.4

Ця кіноадаптація однойменного роману переносить нас в Англію початку XX століття. Головну роль виконав Деніел Редкліфф, відомий глядачам за серією фільмів про Гаррі Поттера.

Сюжет розгортається навколо молодого адвоката Артура Кіппса, який вирушає до віддаленого села для вирішення справ нещодавно померлої клієнтки. Проте він стикається з моторошною таємницею: привид зневаженої жінки, що мешкає у похмурому будинку, прагне помсти.

Ці фільми демонструють, як готичний жах може створювати неповторну атмосферу тривоги та загадковості, залишаючи глибокий слід у пам'яті глядача.

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