Після оголошення перемир’я біженці з України ймовірно втратять правовий статус у ЄС: що це означає

Мільйони українських біженців ризикують втратити правовий статус у Європейському Союзі після припинення війни в Україні, оскільки наразі не існує чіткої стратегії щодо їхнього подальшого перебування. Після початку повномасштабного вторгнення Росії країни ЄС надали тимчасовий захист близько 4,3 мільйонам українців.

Цей статус передбачає право на проживання, роботу та доступ до соціальних послуг, і більшість біженців оселилися в Польщі, Німеччині, Чехії та Словаччині. Про це повідомляє Euractiv.

Однак, така форма підтримки може бути скасована одразу після припинення бойових дій. У такому випадку державам доведеться оперативно вирішувати, чи продовжувати захист, інтегрувати українців або повертати їх на батьківщину.

Тимчасовий захист діє до березня 2026 року, але в Єврокомісії вже обговорюють подальші кроки: чи продовжувати цю модель, чи надавати нові типи правового статусу — для роботи, навчання або возз’єднання сімей. Також розглядають підтримку тих, хто вирішить повернутися в Україну.

Що кажуть у країнах ЄС: Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що Чехія спільно з Німеччиною та Єврокомісією бере участь у підготовці спільного підходу під час головування Польщі в ЄС. Але конкретні рішення ще не ухвалені.

Очікується, що Рада ЄС обговорить це питання на засіданні міністрів внутрішніх справ у червні. За словами речниці МВС Чехії Гани Малої, припинення дії тимчасового захисту можливе лише за згодою всіх держав-членів. Спільна позиція може бути сформована вже в першій половині 2025 року.

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Деякі країни вже діють самостійно:

Польща планує запропонувати трирічний національний дозвіл на проживання українцям, які перебувають у країні під тимчасовим захистом не менше року.

Чехія готує спеціальний п’ятирічний дозвіл для тих, хто живе в країні понад два роки, має роботу і діти яких ходять до школи. Водночас уряд заявив, що більше не видаватиме нових тимчасових дозволів після завершення війни.

Австрія, Італія, Естонія та Латвія також розробляють власні довгострокові рішення. У Німеччині варіанти вже підготовлені, але остаточне рішення залишать новому складу уряду.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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