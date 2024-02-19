Після вибуху в окупованій Макіївці загорілася нафтобаза окупантів (відео)

В окупованому місті Макіївка Донецької області сталася масштабна пожежа на нафтобазі. За повідомленнями місцевих жителів, перед пожежею пролунав вибух.

У соцмережах з'являються повідомлення від мешканців Макіївки про роботу ППО окупантів. Жителі міста публікують фото та відео з місця події, на яких видно масштаби пожежі та чорний дим, що підіймається над містом.

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З повідомлень стало відомо, що внаслідок вибуху та пожежі на нафтобазі знеструмлено кілька підстанцій. Без електроенергії залишилися 15 котелень, а також жителі селищ Крупської, Горького, Карла Маркса і Первомайський.

Журналіст Денис Казанський прокоментував ситуацію, написавши: "Макіївка. Нафтобаза російських окупантів збиває українські ракети".

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