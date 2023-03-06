Пісна та бюджетна страва: як запекти червону капусту з яблуками
Червонокачанна капуста дуже низькокалорійна, проте дуже корисна. Вона містить вітаміни С та К, різні мікроелементи, фолієву кислоту, багата на клітковину та амінокислоти. А ще – у ній багато фітонцидів та антоціанів.
Капусту корисно вживати як у сирому вигляді, так і у запеченому чи заквашеному. Фуд-експерти з сайту "Шуба" пропонують рецепт салату з червоною капустою, який вразить вас смаком.
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Для приготування вам знадобиться:
- Яблука – 3 шт.
- Червоноголова капуста – 500 г
- Олія – 50 г
- Цукор – 3 ст. л.
- Оцет яблучний – 4 ст. л.
- Гвоздика – 4 шт.
- Вода – 250 мл.
- Перець чорний мелений – 1 ч. л.
Як готувати?
Капусту нашаткувати, яблука почистити, нарізати кубиком.
Форму для запікання змастити олією, додати капусту із яблуками, додати всі інші інгредієнти.
Відправити форму в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 1,5 години. Час від часу перемішувати.
Страву можна вживати теплою, а можна й коли захолоне.
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