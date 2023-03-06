Пісна та бюджетна страва: як запекти червону капусту з яблуками

Червонокачанна капуста дуже низькокалорійна, проте дуже корисна. Вона містить вітаміни С та К, різні мікроелементи, фолієву кислоту, багата на клітковину та амінокислоти. А ще – у ній багато фітонцидів та антоціанів.

Капусту корисно вживати як у сирому вигляді, так і у запеченому чи заквашеному. Фуд-експерти з сайту "Шуба" пропонують рецепт салату з червоною капустою, який вразить вас смаком.

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Для приготування вам знадобиться:

Яблука – 3 шт.

Червоноголова капуста – 500 г

Олія – 50 г

Цукор – 3 ст. л.

Оцет яблучний – 4 ст. л.

Гвоздика – 4 шт.

Вода – 250 мл.

Перець чорний мелений – 1 ч. л.

Як готувати?

Капусту нашаткувати, яблука почистити, нарізати кубиком.

Форму для запікання змастити олією, додати капусту із яблуками, додати всі інші інгредієнти.

Відправити форму в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 1,5 години. Час від часу перемішувати.

Страву можна вживати теплою, а можна й коли захолоне.

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