Пісна різдвяна страва 'суші з оселедця': покроковий рецепт

Вже незабаром українці святкуватимуть Різдво. Напередодні цього визначного свята родини українців збиратимуться на Багату кутю або Святий вечір.

Ця вечеря має бути пісною, на столі традиційно виставляють 12 страв. UAportal пропонує вам рецепт рольмопсів – "суши з оселедця", які будуть чудовим доповненням до святкового столу.

Для приготування страви потрібні такі продукти:

оселедець маринований – шість половинок без кісток,

морква – 1 шт.,

солоні огірки – 2 шт.,

червоний солодкий перець – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

зубочистки – шість шт.

Як приготувати:

Спочатку потрібно приготувати маринад. Для цього покладіть у невеличку каструлю лавровий лист, чорний перець горошком, гвоздику, трохи солі, залийте водою та доведіть до кипіння. Потім помийте та почистіть цибулю, наріжте її півкільцями. Моркву помийте та почистіть та наріжте довгими слайсами за допомогою овочечистки. У гарячий маринад викладаємо покришені моркву та цибулю, доводимо до кипіння та варимо 5 хв. Потім вливаємо 1 чайну ложку оцту та варимо ще 2 хвилини. Готовий маринад з овочами треба охолодити. Поки він холоне, поріжте червоний солодкий перець соломкою. Те ж саме зробіть з огірками. Філе оселедця (без кісточок) треба викласти на дощечку чи тарілку, зверху покласти слайси моркви та цибулю, викласти перець та порізаний огірок. Потім філе оселедця разом з овочами потрібно щільно згорнути в рулети та зафіксувати зубочистками.

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