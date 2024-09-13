Потенційно небезпечний: астероїд розміром з хмарочос стрімко наближається до Землі

17 вересня Землю омине гігантський астероїд 2024 ON, розміром з хмарочос. Цей космічний мандрівник, що рухається зі швидкістю 31 933 км/год, наблизиться до нашої планети на відстань близько 1 мільйона кілометрів, що у 2,6 раза перевищує середню відстань від Землі до Місяця.

Астероїд 2024 ON був відкритий відносно недавно і вже встиг привернути увагу вчених всього світу. Його розміри вражають: за оцінками фахівців, діаметр небесного тіла становить від 220 до 480 метрів. Це означає, що він може бути порівнянний за розміром з відомими хмарочосами, пише Live Science.

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Чи варто побоюватися зіткнення?

Попри величезні розміри й високу швидкість, астероїд не становить прямої загрози для Землі. Відстань, на яку він наблизиться до нашої планети, хоч і є невеликою за космічними масштабами, все ж таки достатня для того, щоб уникнути зіткнення.

Графічне зображення орбіти астероїда 2024 ON. Джерело: ssd.jpl.nasa.gov Графічне зображення орбіти астероїда 2024 ON. Джерело: ssd.jpl.nasa.gov

NASA постійно відстежує рух тисяч астероїдів, які можуть наблизитися до Землі. Для цього використовується система ATLAS, що складається з чотирьох телескопів, які сканують все нічне небо. Завдяки цьому вчені можуть завчасно виявити потенційно небезпечні об'єкти й оцінити ризики зіткнення.

Чи можливе зіткнення з Землею в майбутньому?

За даними NASA, загрози глобальної катастрофи через зіткнення з астероїдом у найближчі 100 років немає. Однак, вчені продовжують досліджувати космічний простір і розробляти технології, які дозволять у майбутньому відхилити траєкторію астероїда, якщо така загроза виникне.

Як спостерігати за польотом астероїда?

Для тих, хто захоплюється астрономією, проєкт віртуального телескопа надасть можливість спостерігати за польотом астероїда 2024 ON в прямому етері. Трансляція розпочнеться 15 вересня о 19:30 UTC.

Нагадаємо, астероїд Апофіс може зіткнутися із Землею у 2029 році.

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