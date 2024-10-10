Споживачі газу отримають три платіжки: кому доведеться платити більше

У жовтні мешканці багатоквартирних будинків отримають одразу три платіжки за газові послуги. Це стосуватиметься лише жителів багатоповерхівок.

Про це повідомила київська філія компанії "Газмережі", зазначивши, що в Україні відновлено технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, яке тимчасово не проводилося. Тепер цю послугу включено в рахунки, і українці мають оплатити її самостійно.

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Водночас компанія наголошує, що рахунки за технічне обслуговування не надходитимуть щомісяця. Їх виставлятимуть лише раз на кілька років, залежно від віку газових мереж у будинку: раз на три роки для будинків з мережами до 25 років, і раз на п'ять років для старіших систем.

Оплатити ці рахунки можна кількома способами, серед яких: через банківські реквізити, QR-код на рахунку, у відділеннях Укрпошти, або за допомогою інтернет-банкінгу, зокрема через "ПриватБанк".

Компанія закликає мешканців бути уважними до нових платіжок і заздалегідь підготуватися до оплати, оскільки ці витрати передбачені для безпечного користування газовими мережами.

Нагадаємо, раніше нардеп назвав дату, коли українців очікує підвищення тарифу на світло.

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