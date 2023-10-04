Кухар пояснив, де треба тримати часник, щоб він довго був свіжим

Зберігати часник у ящику для овочів у холодильнику може здатися гарною ідеєю. Втім, це призводить до того, що часник починає псуватися набагато швидше.

Професійний кухар і експерт зі зберігання їжі Джеррі Джеймс Стоун пояснив, як найкраще зберегти часник свіжим до шести місяців. Про це повідомляє Express.co.uk.

Часник потрібно зберігати в прохолодному та сухому місці, але не в холодильнику. Стоун пояснив, що часник також можна зберігати десь, де він не піддається сонячному світлу.

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Нарешті, часник потрібно зберігати десь із хорошим потоком повітря, щоб місце не було вологим.

"Причина, чому ви не хочете класти його в холодильник, полягає в тому, що часник у холодильнику буде мати зовсім іншу реакцію. Волога там справді спричинить проростання часнику", – пояснив кухар.

Однак, якщо ви плануєте зберігати часник у холодильнику, Стоун дав пораду. Якщо покласти часник у пакет, він фактично накопичуватиме більше вологи, і цибулина часнику згниє.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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