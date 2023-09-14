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Кухар поділився секретом приготування найкращого домашнього майонезу

Ігор Романько

Як приготувати домашній майонез

Такий рецепт дозволить вам насолоджуватися власноруч приготованим майонезом, який точно перевершить смаком магазинний аналог. За словами блогера Олексія Крючкова, домашній майонез можна зберігати в холодильнику протягом шести днів.

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Автор українського кулінарного Instagram-блогу, поділився лайфхаком, як самостійно приготувати майонез, який перевершить магазинний продукт за якістю. Цей рецепт простий і вимагає лише кількох інгредієнтів.

Інгредієнти:

  • 250 мл олії без запаху;
  • одне яйце;
  • 1 чайна ложка гірчиці;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • 0,5 чайної ложки солі;
  • 2 чайні ложки соку лимона.

Важливо, щоб жовток був цілим. Під час приготування його слід накрити блендером. Спочатку збивайте без піднімання блендера, а коли утвориться емульсія, з'єднайте нижню та верхню частини.

Процес приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти в ємності.
  2. Додайте білок і жовток окремо, не руйнуючи структуру останнього.
  3. Збивайте приблизно одну хвилину.

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