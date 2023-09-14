Кухар поділився секретом приготування найкращого домашнього майонезу

Такий рецепт дозволить вам насолоджуватися власноруч приготованим майонезом, який точно перевершить смаком магазинний аналог. За словами блогера Олексія Крючкова, домашній майонез можна зберігати в холодильнику протягом шести днів.

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Автор українського кулінарного Instagram-блогу, поділився лайфхаком, як самостійно приготувати майонез, який перевершить магазинний продукт за якістю. Цей рецепт простий і вимагає лише кількох інгредієнтів.

Інгредієнти:

250 мл олії без запаху;

одне яйце;

1 чайна ложка гірчиці;

1 чайна ложка цукру;

0,5 чайної ложки солі;

2 чайні ложки соку лимона.

Важливо, щоб жовток був цілим. Під час приготування його слід накрити блендером. Спочатку збивайте без піднімання блендера, а коли утвориться емульсія, з'єднайте нижню та верхню частини.

Процес приготування:

Змішайте всі інгредієнти в ємності. Додайте білок і жовток окремо, не руйнуючи структуру останнього. Збивайте приблизно одну хвилину.

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