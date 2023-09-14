Кухар поділився секретом приготування найкращого домашнього майонезу
Такий рецепт дозволить вам насолоджуватися власноруч приготованим майонезом, який точно перевершить смаком магазинний аналог. За словами блогера Олексія Крючкова, домашній майонез можна зберігати в холодильнику протягом шести днів.
Читайте також: Що додати у домашній майонез, щоб він не був рідким
Автор українського кулінарного Instagram-блогу, поділився лайфхаком, як самостійно приготувати майонез, який перевершить магазинний продукт за якістю. Цей рецепт простий і вимагає лише кількох інгредієнтів.
Інгредієнти:
- 250 мл олії без запаху;
- одне яйце;
- 1 чайна ложка гірчиці;
- 1 чайна ложка цукру;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 2 чайні ложки соку лимона.
Важливо, щоб жовток був цілим. Під час приготування його слід накрити блендером. Спочатку збивайте без піднімання блендера, а коли утвориться емульсія, з'єднайте нижню та верхню частини.
Процес приготування:
- Змішайте всі інгредієнти в ємності.
- Додайте білок і жовток окремо, не руйнуючи структуру останнього.
- Збивайте приблизно одну хвилину.
Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!