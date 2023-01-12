Підвищення інтенсивності магнітних бур на вихідних: що очікувати від геомагнітних коливань

Між першою та другою хвилею інтенсивних магнітних бур у січні очікується ще один слабкий підйом сонячної потужності. Його варто очікувати в суботу, 14 січня. За прогнозами вчених цей день не матиме вагомого впливу на метеозалежних людей.

Як повідомляє Meteoagent, після спокійного тижня з оцінкою у 2 бали, магнітні бурі зростуть 14 числа до 3 балів. Це слабка інтенсивність, тому не треба хвилюватись за стан свого здоров’я. Проте вже на наступному тижні варто очікувати хвилю магнітних бур, яка зі інтенсивністю зросте до 5 балів. Такий показник вже може вплинути на людський організм.

Найпоширеніші симптоми метеочутливості:

Відчувається легке нездужання

Втрата апетиту

Втома

Болі у суглобах

Мігрень

Запаморочення

Шум у вухах та біль в очах

Стрибки тиску

Загострення хронічних захворювань

Прискорене серцебиття

Варто зазначити, що здоровий спосіб життя допоможе позбавитися метеочутливості. Необхідно зміцнити свій імунітет та захисні функції організму. Правильне харчування та заняття спортом зіграють велику роль у цій ситуації. Допомагає при метеочутливості ходьба, біг, контрастний душ, дихальна гімнастика, холодні обгортання.

Нагадаємо, вчені попередили про інтенсивну магнітну бурю вже наступного тижня. Аби вберегти організм від негативної дії магнітних бур, варто дотримуватися правил здорового життя.

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