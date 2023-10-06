З'явилися фото та відео наслідків обстрілу будинків у центрі Харкова

Під ранок 6 вересня окупанти завдали ракетного удару по Харкову, влучивши у житлові будинки в центрі міста.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, удар росіян прийшовся "виключно по цивільній інфраструктурі" міста. Унаслідок удару під завалами будинку знайшли мертвою 10-річну дитину.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що росіяни здійснили "черговий прицільний удар" по цивільних.

"Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини", – повідомив він.

За його даними, унаслідок ракетної атаки в місті пошкоджено два багатоквартирних будинки та вщент зруйновано триповерховий житловий дім.

Обласна прокуратура повідомляє, що у Харкові станом на 10:42 відомо про 25 поранених та одного загиблого 10-річного хлопчика.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили "Іскандером" по Куп’янському району Харківщини. У селі Гроза росіяни вбили 55 людей, що зібралися на поминки у кафе.

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