росіяни атакували Україну дронами: є влучання у Подунав'ї та Харкові

У ніч на 6 жовтня російські бойовики вкотре атакували населені пункти в Україні ударними БПЛА типу "Shahed-131/136", що були випущені з окупованого Криму.

За даними Сил оборони Півдня (СОПУ), дрони були запущені по різних регіонах країни. Лише у південних областях сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів безпілотників. Три дрони збили в небі Одеської області та 8 – над Миколаївською.

"Використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог атакував прикордонну і припортову інфраструктуру Подунав'я: зокрема, пошкоджено зерносховище, горіли кілька вантажних автівок.

"Люди не постраждали. Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено", – зазначили в СОПУ.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни атакували прикордонну та припортову інфраструктуру Ізмаїльського району.

"Пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують чергові злочини росіян", - додав він.

Зранку ворог атакував і Харків та область. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог вдарив по центру Харкова. Прильоти зафіксовані у Київському та Основ’янському районах міста.

"Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель", - додав він.

Мер міста Ігор Терехов написав у Телеграм-каналі: "Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина. Рятувальники намагаються якнайшвидше розібрати їх".

Він додав, що загалом постраждалих на цей час троє: "Усі в легкій формі, посічені склом".

У Черкаській ОВА зазначили, що над областю збили 7 ворожих безпілотників. Керівник ОВА Ігор Табурець зауважив: "Ворог знову цілив по області. Однак наші оборонці дали гідну відсіч. За попередньою інформацією, в небі над Черкаським районом знищено 7 "шахедів" противника. Минулось без потерпілих і значних руйнацій інфраструктури".

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили "Іскандером" по Куп’янському району Харківщини. У селі Гроза росіяни вбили 55 людей, що зібралися на поминки у кафе.

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