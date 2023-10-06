россияне атаковали Украину дронами: есть попадания в Подунавье и Харькове

В ночь на 6 октября российские боевики в очередной раз атаковали населенные пункты в Украине ударными БПЛА типа "Shahed-131/136", выпущенными из оккупированного Крыма.

По данным Сил обороны Юга (СОПУ), дроны были запущены по разным регионам страны. Только в южных областях силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов беспилотников. Три дрона сбили в небе Одесской области и 8 – над Николаевской.

"Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг атаковал пограничную и припортовую инфраструктуру Подунавья: в частности, повреждено зернохранилище, горели несколько грузовых автомобилей.

"Люди не пострадали. Функционирование паромной переправы временно остановлено", – отметили в СОПУ.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне атаковали пограничную и припортовую инфраструктуру Измаильского района.

"Повреждено зернохранилище, занялись 9 грузовиков. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранительные органы фиксируют очередные преступления россиян", — добавил он.

Утром враг атаковал и Харьков и область. Как сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов, враг ударил по центру Харькова. Прилета зафиксированы в Киевском и Основянском районах города.

"В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорания авто, разбирают завалы зданий", — добавил он.

Мэр города Игорь Терехов написал в Телеграм-канале: "Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова, в одном случае – по жилому дому. Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок. Спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их".

Он добавил, что в общей сложности пострадавших в настоящее время трое: "Все в легкой форме, иссечены стеклом".

В Черкасской ОВ отметили, что над областью сбили 7 вражеских беспилотников. Руководитель ОВА Игорь Табурец отметил: "Враг снова целил по области. Однако наши защитники дали достойный отпор. По предварительной информации, в небе над Черкасским районом уничтожено 7 "шахедов" противника. Прошло без пострадавших и значительных разрушений инфраструктуры".

Напомним, 5 октября россияне ударили "Искандером" по Купянскому району Харьковщины. В селе Гроза россияне убили 55 человек, собравшихся на поминки в кафе.

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