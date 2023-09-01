З'явилися нові супутникові знімки, що зафіксували повне знищення два Іл-76 в Пскові (фото)
З'явилися нові супутникові знімки, що зафіксували повне знищення два Іл-76 в Пскові (фото)
У мережі показали нові супутникові знімки Псковського військового аеродрому "Крести" в Росії, який піддався атаці безпілотників в ніч на 30 серпня.
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Ці знімки є візуальним підтвердженням того, що було уражено чотири російські літаки Іл-76. При цьому два з них згоріли повністю, а ще два російських Іл-76, ймовірно, отримали серйозні пошкодження.
Фото були опубліковані OSInt-дослідником М.Т. Андерсон на сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомій як Twitter.
Нагадаємо, дрони масовано атакували сім областей росії.
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