З'явилося фото наслідків нічної атаки Shahed по портах Одеської області

Уночі 16 серпня російські бойовики атакували іранськими дронами південні регіони України. Силами повітряної оборони було знищено 13 з 16 запущених окупантами безпілотників.

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі російські бойовики атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними дронами типу "Shahed-136/131". Ворог запускав дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська.

Атака здійснювалася кількома хвилями, пояснили в оперативному командуванні "Південь". Спочатку безпілотники направили у бік Миколаївської області, де їх знищили. Пізніше росіяни двома хвилями атакували Одещину. Загалом вдалося збити 13 "шахедів" із 16.

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Під час нічної атаки в Одеській області було зруйновано ангари із зерном та сільськогосподарську техніку. На місці "прильоту" виникли пожежі.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив: "Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників".

Нагадаємо, вранці 15 серпня росіяни завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом було зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів.

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