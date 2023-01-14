З'явилося відео, як у Дніпрі маленька дівчинка молилася під час російської атаки

Під час російських масованих ракетних обстрілів українські діти моляться, аби врятуватися від загибелі. Один з таких випадків потрапив на відео.

У Дніпрі, де російська ракета потрапила у багатоповерхівку, вбивши 5 людей та поранивши 60, маленька дівчинка під час повітряної тривоги перед іконою Божої Матері просила захисту у Діви Марії. Ці кадри опублікували в одному з місцевих Телеграм-каналів.

Дитина навколішках перед іконою промовляла: "Матінко божа, тебе я благаю, поглянь на країну з високого краю, покрий наше військо покровом своїм, нехай вони будуть під захистом твоїм".

Нагадаємо, 14 січня російські бойовики запустили по Україні понад 30 ракет: 28 крилатих та 5 авіаційних. Одна з них – Х-22 – влучила в багатоповерховий будинок у Дніпрі, де мешкали 1700 людей, та зруйнувала вщент кілька під'їздів (72 квартири). Унаслідок російської атаки п'ятеро людей загинули (станом на 21 годину 14 січня), 60 отримали поранення. Серед постраждалих 12 дітей. Рятувальники продовжують розгрібати завали. Не виключено, що кількість постраждалих може збільшитися, оскільки у зруйнованому під‘їзді будинку, згідно з прописками, могло проживати до 200 людей, зокрема близько 50 дітей.

Президент Зеленський пообіцяв російським терористам жорстоке покарання за смерть невинних українців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!