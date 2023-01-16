З'явилось відео наслідків нічного обстрілу Запоріжжя ракетами С-300: пошкоджені будинки, поранено 5 осіб (відео)

Росія продовжує нищити українські міста. Черговий удар був завдано ракетою по Запоріжжю.

Інформацію з відео опублікував в телеграм-каналі представник Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він зазначив, що окупанти влучили поряд з багатоквартирним будинком.

"Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру... Від уламків скла постраждали п'ятеро людей, серед них дві дитини, дев'ять і 15 років. Дітей госпіталізували", - зазначили в ОП.

На відео можна розгледіти наслідки від вбивчих ракет.

Зазначається, що у Запорізькому районі ракета потрапила на територію підприємства. На місці виникла пожежа.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух зазначив, що в будинку вибиті вікна та двері, пошкоджено систему опалення будівлі.

За словами Старуха, росія влучила по житловій забудові ракетою С-300.

В мережі також показали фотографії, де видно, яких руйнувань зазнала будівля в місті удару ракети.

Нагадаємо, що днями окупанти влучили по багатоквартирному будинку у Дніпрі. Під завалами досі залишаються люди. Жертвами терору вже стали 35 українців.

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