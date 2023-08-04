Привітання з Днем Марії Магдалини у прозі та віршах українською

4 серпня віряни святкують день Марії Магдалини. Вона була вірною послідовницею та ученицею Ісуса Христа. Ua Portal підібрав для вас привітання з днем Марії Магдалини та картинки українською мовою.

Привітання у віршах

З Днем ангела Марії вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,

Нехай здійсняться твої заповітні мрії,

Всі бажання та надії, найкращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

Сьогодні Марія для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

***

Сьогодні в твій День Ангела ми хочем побажати:

Щоб у житті твоєму було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я ти мала все життя!

Хай Марія свята піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!

***

Бажаю людськoї пошани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкого.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихо миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Господь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чого ти просила.

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Привітання у прозі:

Марія за однією з версій означає “кохана", за другою – “уперта", за третьою – “гірка". Будь же, Маша, завжди коханою, нехай чоловіки дарують тобі свої увагу, турботу і любов. Будь упертою, не здавайся перед труднощами і бідами, вперто переборюй всі проблеми. А гіркота в твоєму житті хай буде тільки від міцних напоїв, якими усі наповнюють келихи в твій день Ангела і піднімають їх за твоє щастя.

***

Друг не завжди може виявитися поруч, кохана людина не завжди може зрозуміти, а от твоя небесна покровителька ніколи від тебе не відступить. Нехай в усі миті твого життя Богородиця буде поруч та оберігає від зла та негараздів!

***

Маріє, вітаю з святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання, моя хороша: нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить тобі тільки приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові!

***

Вітаю з іменинами! Нехай твоя небесна заступниця буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, вона – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, вона теж разом з тобою радітиме.

Нагадаємо, ми вже писали про традиції та заборони Дня Марії Магдалини.

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