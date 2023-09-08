Привітання з Різдвом пресвятої Богородиці у віршах та своїми словами

В Україні святкують Різдво Пресвятої Богородиці, яке також відоме як "Друга Пречиста". Це свято важливе для багатьох віруючих, і ми запрошуємо вас приєднатися до привітань і вітань з цією нагодою, надсилаючи їх вашим рідним і близьким.

Свято Різдво Пресвятої Богородиці за юліанським календарем відзначали щороку 21 вересня. Але з переходом Православної церкви України з 1 вересня 2023 року на новий церковний календар, новоюліанський, це свято відзначатимуть 8 вересня.

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Друга Пречиста – це одне з головних церковних свят і є першим із дванадцяти. Це свято має глибокий духовний зміст і відзначається 21 вересня. За традицією, з Різдва Пресвятої Богородиці починається новий церковний рік.

Свято вшановує Діву Марію, яка, за християнською легендою, стала Матір'ю Божою, і тим самим стала живим престолом Божим на землі. Це особливий день, коли віряні висловлюють свою повагу і поклоніння Пресвятій Богородиці.

Це також свято, пов'язане з приходом осені, і часто називається "осеніною" в народі. В народному календарі відзначається як початок осені, і це може символізувати зміну сезону та природний цикл життя.

Привітання з Різдвом пресвятої Богородиці у віршах

У Різдво Пресвятої Богородиці

Всі печалі і скорботи підуть.

Нехай душа твоя щастям наповниться,

А молитви до неба дійдуть.

Нехай Заступниця наша небесна,

У починаннях допоможе тобі.

Стане життя схоже з казкою чарівною,

Немов рай настав на землі.

***

Бажаємо щастя – безмежнеє море,

Святая ікона осяє ваш шлях,

Нехай Божа Матір врятує від горя

І крила над вами розпустить, мов птах!***

Різдво Мрії — свято незвичайне

це день найсвітлішої святої!

Хай благодаттю вона осяє,

Хай не обійде тобі.

***

З Різдвом Пресвятої Богородиці!

Бажаю, щоб ваші добрі молитви були почуті,

Щоб кожен день був особливим і дивним,

Щоб вас ніколи не покидала Божа благодать.

***

Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина у всі краї розлетілася –

То Пречиста Діва народилася!

Я хочу сердечно відкрити,

радість і добро впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Хай удачу принесуть!

***

Від щирого серця вітаю з чудовим святим святом –

з Різдвом Пресвятої Богородиці!

Бажаю спокою на душі, умиротворення, сімейної гармонії,

Чистої любові і добрих намірів!

Привітання з Різдвом пресвятої Богородиці у прозі

З Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай мир, радість і благополуччя висвітлюють вашу сім’ю. Нехай у справах вас чекає удача, а Пресвята Діва рятує під покровом вашу сім’ю і вас. Нехай вона оберігає ваших близьких від негараздів і дарує удачу.

***З великими почуттями вітаю вас з Різдвом Пресвятої Богородиці. Бажаю, щоб Божа Мати охороняла вашу сім’ю від бід і негараздів, дарувала щастя, благополуччя, допомагала приймати правильні рішення і долати труднощі. Гармонії і благополуччя вам.

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З Різдвом Богородиці вітаю від щирого серця! Хай твої молитви до Господа доходять до адресата, щоб кожен твій день наповнювався чудесами, а у важкі моменти, щоб Богородиця простягала тобі руку допомоги та витягала з усіх штормів на життєвому шляху! Нехай Ангел-охоронець ніколи тобі не покидає, а підтримує і наставляє!

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Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці. Нехай будуть почуті всі твої молитви, а щастя і радість завжди супроводжують. Нехай в будинку проживає любов і гармонія. Нехай твоє серце знає тільки радість, тепло і підтримку.

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З Різдвом Богородиці! Нехай кожен ваш день наповниться благодаттю і в житті завжди знайдеться місце для дива! Я бажаю вам міцного здоров'я, великої радості щодня і щоб ваше право приносило вам тільки задоволення. Нехай Богородиця охороняє вас і оберігає від бід і негод.

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Вітаю з Великим святом, з Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю завжди пам'ятати про Бога, про ті моральні цінності, які визначають людську сутність і підтримують людину. Нехай життя буде щасливим, а біди обходять стороною. Нехай допоможе нам усім Господь, і світлими будуть душі наші!

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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