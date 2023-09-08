Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах и своими словами

В Украине празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, которое также известно как "Вторая Пречистая". Этот праздник важен для многих верующих, и мы приглашаем вас присоединиться к поздравлениям и поздравлениям с этой возможностью, посылая их вашим родным и близким.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы по юлианскому календарю отмечали ежегодно 21 сентября. Но с переходом Православной церкви Украины с 1 сентября 2023 на новый церковный календарь, новоюлианский, этот праздник будут отмечать 8 сентября.

Читайте также: С 1 сентября украинская церковь переходит на новый юлианский календарь: календарь

Вторая Пречистая – это один из главных церковных праздников и первый из двенадцати. Этот праздник имеет глубокое духовное содержание и отмечается 21 сентября. По традиции с Рождества Пресвятой Богородицы начинается новый церковный год.

Видео дня

Праздник чествует Деву Марию, которая, по христианской легенде, стала Матерью Божией, и тем самым стала живым престолом Божьим на земле. Это особый день, когда верующие выражают свое уважение и поклонение Пресвятой Богородице.

Это также праздник, связанный с приходом осени, и часто называется "осениной" в народе. В народном календаре отмечается как начало осени, что может символизировать смену сезона и естественный цикл жизни.

Далі по тексту – українською мовою

Привітання з Різдвом пресвятої Богородиці у віршах

У Різдво Пресвятої Богородиці

Всі печалі і скорботи підуть.

Нехай душа твоя щастям наповниться,

А молитви до неба дійдуть.

Нехай Заступниця наша небесна,

У починаннях допоможе тобі.

Стане життя схоже з казкою чарівною,

Немов рай настав на землі.

***

Бажаємо щастя – безмежнеє море,

Святая ікона осяє ваш шлях,

Нехай Божа Матір врятує від горя

І крила над вами розпустить, мов птах!***

Різдво Мрії — свято незвичайне

це день найсвітлішої святої!

Хай благодаттю вона осяє,

Хай не обійде тобі.

***

З Різдвом Пресвятої Богородиці!

Бажаю, щоб ваші добрі молитви були почуті,

Щоб кожен день був особливим і дивним,

Щоб вас ніколи не покидала Божа благодать.

***

Благословляють небеса

Господь дарує чудеса!

Добра новина у всі краї розлетілася –

То Пречиста Діва народилася!

Я хочу сердечно відкрити,

радість і добро впустити,

Хай чудеса до вас прийдуть,

Хай удачу принесуть!

***

Від щирого серця вітаю з чудовим святим святом –

з Різдвом Пресвятої Богородиці!

Бажаю спокою на душі, умиротворення, сімейної гармонії,

Чистої любові і добрих намірів!

Привітання з Різдвом пресвятої Богородиці у прозі

З Різдвом Пресвятої Богородиці! Нехай мир, радість і благополуччя висвітлюють вашу сім’ю. Нехай у справах вас чекає удача, а Пресвята Діва рятує під покровом вашу сім’ю і вас. Нехай вона оберігає ваших близьких від негараздів і дарує удачу.

***З великими почуттями вітаю вас з Різдвом Пресвятої Богородиці. Бажаю, щоб Божа Мати охороняла вашу сім’ю від бід і негараздів, дарувала щастя, благополуччя, допомагала приймати правильні рішення і долати труднощі. Гармонії і благополуччя вам.

***

З Різдвом Богородиці вітаю від щирого серця! Хай твої молитви до Господа доходять до адресата, щоб кожен твій день наповнювався чудесами, а у важкі моменти, щоб Богородиця простягала тобі руку допомоги та витягала з усіх штормів на життєвому шляху! Нехай Ангел-охоронець ніколи тобі не покидає, а підтримує і наставляє!

***

Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці. Нехай будуть почуті всі твої молитви, а щастя і радість завжди супроводжують. Нехай в будинку проживає любов і гармонія. Нехай твоє серце знає тільки радість, тепло і підтримку.

***

З Різдвом Богородиці! Нехай кожен ваш день наповниться благодаттю і в житті завжди знайдеться місце для дива! Я бажаю вам міцного здоров'я, великої радості щодня і щоб ваше право приносило вам тільки задоволення. Нехай Богородиця охороняє вас і оберігає від бід і негод.

***

Вітаю з Великим святом, з Різдвом Пресвятої Богородиці! Бажаю завжди пам'ятати про Бога, про ті моральні цінності, які визначають людську сутність і підтримують людину. Нехай життя буде щасливим, а біди обходять стороною. Нехай допоможе нам усім Господь, і світлими будуть душі наші!

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!