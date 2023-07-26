Привітання з Днем дядька та тітки у віршах українською
26 липня відзначається День дядька та тітки. Пропонуємо вам привітати близьких красивими листівками та зворушливими привітаннями.
В день дядька бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя, світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Від всього серця і душі
Прийми моє вітання,
Хай радість сяє на душі,
А в серці хай горить кохання! З Днем дядька!
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***
Куди б не вів життєвий шлях,
Хай лиш до щастя доля повертає,
І кожна мить, неначе птах
Крилом любові й ласки огортає!
***
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було! З днем тітоньки!
***
З днем тітоньки вітаю,
Багато щастя побажаю,
Щоб в домі все було гаразд,
Приходить радість хай не раз.
***
Розквітне хай в душі весна,
Вам мрію хай несе вона.
Нехай приходять знов і знов
Надія, віра і любов.
Нагадаємо, ми вже писали привітання з днем батька у прозі та віршах.
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