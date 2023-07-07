Привітання зі святом Івана Купала в прозі та віршах українською

У ніч із 6 на 7 липня 2023 року у народі святкують День Івана Купала. Це стародавнє свято з традиціями, в яких переплелися різні культури, язичництво та православ’я. На Івана Купала влаштовують гуляння з танцями й піснями, стрибають через багаття, ворожать на нареченого, та шукають чарівну квітку папороті.

UaPortal підготував для вас привітання зі святом Івана Купала у віршах та прозі, які ви можете відправити близьким.

Привітання у віршах

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше розгоряйся,

Всіх теплом зігріти старайся!

***

А дівчини плетуть вінки,

Квіти яскраві та п’янкі.

Вогонь горить, ніч роз’ясняє —

Іван Купала наступає!

***

На Івана, на Купала,

посилаю свій привіт:

побажати хочу щастя,

довгих і прекрасних літ!

***

Водим хороводи,

і вінки пускаємо,

щастя і здоров’я

друзям всім бажаємо!

***

В ніч Іванову купайтеся,

Веселіться, розважайтеся,

Як прийде Іванів день —

Буде святкувать не лінь!

А ще вінки плетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде —

Значить, всім нам пощастить!

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Привітання у прозі

Я бажаю вам в ніч Купали, звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що він довго мріяв. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять у ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.

***

Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими фарбами і посмішками це свято. Бажаю здоров'я на довгі роки, щирої любові і казкової романтики.

Нагадаємо, ми вже писали про традиції та заборони свята Івана Купала.

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