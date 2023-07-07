Поздравления с праздником Ивана Купала в прозе и стихах на украинском

В ночь с 6 на 7 июля 2023 года в народе отмечают День Ивана Купала. Это древний праздник с традициями, в которых переплелись разные культуры, язычество и православие. На Ивана Купала устраивают гуляния с танцами и песнями, прыгают через костры, гадают на жениха, и ищут волшебный цветок папоротника.

UaPortal подготовил для вас поздравления с праздником Ивана Купала в стихах и прозе, которые вы можете отправить близким.

Поздравления в стихах

На Ивана на Купала

Повеселее в мире стало!

Солнце, ярче сияй,

Всех теплом ты согревай!

***

На Ивана на Купала

Посылаю вам радостный привет.

От души желаю счастья,

Длинных, радостных лет.

***

Пусть волшебный день сегодня

Все мечты осуществит.

И Всевышний вас любовью,

Миром, благом наградит.

Видео дня

***

На Ивана на Купала

Все желания загадали,

Пусть сбудутся надежды

И все заветные мечты.

***

Пусть праздник Ивана Купала

Будет наполнен весельем,

Чтобы душа ликовала

И мчалось лишь ввысь настроенье!

Традиции все и обряды

Желаю тебе соблюсти!

И в качестве щедрой награды

Волшебный цветочек найти!

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Поздравления в прозе

Пусть праздник Ивана Купала смоет все ваши невзгоды, стрессы, болезни и подарит крепкое здоровье, хорошее настроение на долгие месяцы, молодость и красоту, теплые вечера и яркое солнце в душе.

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С праздником Ивана Купала! Желаю найти цветущий папоротник и свою настоящую любовь! Пусть твои чувства будут всегда взаимны! Желаю любви и радости!

Напомним, мы уже писали о традициях и запретах праздника Ивана Купала.

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