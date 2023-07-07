Привітання зі святом Івана Купала в прозі та віршах українською
У ніч із 6 на 7 липня 2023 року у народі святкують День Івана Купала. Це стародавнє свято з традиціями, в яких переплелися різні культури, язичництво та православ’я. На Івана Купала влаштовують гуляння з танцями й піснями, стрибають через багаття, ворожать на нареченого, та шукають чарівну квітку папороті.
UaPortal підготував для вас привітання зі святом Івана Купала у віршах та прозі, які ви можете відправити близьким.
Привітання у віршах
На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!
***
А дівчини плетуть вінки,
Квіти яскраві та п’янкі.
Вогонь горить, ніч роз’ясняє —
Іван Купала наступає!
***
На Івана, на Купала,
посилаю свій привіт:
побажати хочу щастя,
довгих і прекрасних літ!
***
Водим хороводи,
і вінки пускаємо,
щастя і здоров’я
друзям всім бажаємо!
***
В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день —
Буде святкувать не лінь!
А ще вінки плетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде —
Значить, всім нам пощастить!
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Привітання у прозі
Я бажаю вам в ніч Купали, звершення різних чудес. Нехай у всіх збувається те, про що він довго мріяв. Нехай вінки, що пливуть по річці, передадуть ваші прохання і молитви всім святим і в житті кожного настане благодать і щастя. Нехай іскри святкового багаття розпалять у ваших серцях любов, а дівочий спів в Купальську ніч, наповнить душу радістю.
***
Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими фарбами і посмішками це свято. Бажаю здоров'я на довгі роки, щирої любові і казкової романтики.
Нагадаємо, ми вже писали про традиції та заборони свята Івана Купала.
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