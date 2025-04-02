Уряд дав дозвіл бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка дозволяє підприємствам, що забезпечують функціонування об’єктів критичної інфраструктури життєзабезпечення, бронювати до 75% свого персоналу. Нововведення стосується працівників, які займаються теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, а також вивезенням твердих побутових відходів.

Рівень бронювання таких фахівців збільшено з 50% до 75%, що дозволить зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг та забезпечити стабільну роботу підприємств в умовах воєнного стану. Крім того, для цих підприємств послабили вимоги до заробітної плати співробітників, на яких поширюється бронювання. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

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"Ми знайшли баланс між потребами комунальної інфраструктури та збереженням мобілізаційного ресурсу в умовах повномасштабної війни. Підвищення рівня бронювання до 75% дає можливість ключовим працівникам зберегти свої посади, що є надзвичайно важливим для стабільності та безпеки громад. На місцях комунальні підприємства часто працюють на межі можливостей через брак кадрів. Підтримувати мережі у належному стані без досвідчених спеціалістів, слюсарів, операторів та достатньої кількості ремонтних бригад стає надзвичайно складно", — прокоментував заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

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