Уряд готує значне підвищення тарифів на комунальні послуги: коли ціни зростуть

Українці стурбовані можливим підвищенням тарифів на комунальні послуги, яке, як вважають експерти, може становити 2-3 рази більше ніж поточний рівень оплати. Урядовці пояснюють, що підвищення тарифів є необхідним для компенсації втрат та руйнування частини енергетичних об'єктів та високої інфляції.

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У 2014 році російська агресія призвела до складної та болісної ситуації в Україні, яка посилила важкість різних економічних питань, зокрема питання тарифів. З моменту початку конфлікту в більшості українців пріоритетом став захист батьківщини та фізичне виживання, а не оплата рахунків за комунальні послуги.

Щоб допомогти громадянам, Верховна Рада в літній період 2021 року прийняла закон про мораторій на підвищення тарифів на послуги з розподілу природного газу, а також на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Ця заборона є чинною протягом дії воєнного стану та ще шести місяців після його скасування. Крім того, "заморозили" й інші тарифи, зокрема, на електроенергію.

Проте з кінця 2022 року у ЗМІ з'являлися прогнози щодо можливого підвищення тарифів на комунальні послуги. Національна комісія з регулювання сфер енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у 2023 році, що зумовлено зростанням вартості матеріалів та послуг у сфері водопостачання та водовідведення. Однак, це підвищення тарифів не повинно бути таким високим, як було прогнозовано раніше, і НКРЕКП розробила механізм поступового підвищення тарифів протягом трьох років.

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За даними експертів, підвищення тарифів на комунальні послуги є необхідним кроком для того, щоб забезпечити стабільність та розвиток комунальної галузі в Україні. Однак, це питання потребує детального обговорення з усіма зацікавленими сторонами, включаючи громадські організації, експертів та урядових представників. Важливо знайти баланс між потребами галузі та можливостями громадян оплачувати комунальні послуги, а також забезпечити прозоре та ефективне регулювання тарифів.

Українська влада стоїть перед вибором щодо питання підвищення тарифів на комунальні послуги в умовах війни. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що обговорення щодо цього питання розпочнеться після закінчення опалювального сезону. Водночас він гарантував, що буде знайдено "збалансоване суспільне рішення".

Ростислав Шурма, міністр енергетики та захисту довкілля, зазначив, що наразі вивчається варіант, за якого українці будуть платити ринкову ціну за комунальні послуги, але отримувати компенсацію від держави. Водночас, він підкреслив, що громадяни мають повністю сплачувати комунальні тарифи, а компанії повинні мати стимули для розвитку виробництва.

Отже, влада знає про необхідність збалансованого підходу до цього питання та морально готує суспільство до можливого підвищення тарифів на комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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