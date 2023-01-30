Уряд заборонив виїзд з України певним категоріям цивільних жінок: кого стосується

Кому з жінок не можна виїжджати з України

Уряд України вніс зміни до правил перетину кордону під час воєнного стану. Тепер виїзд за кордон заборонений не тільки для чоловіків призовного віку та жінок військовослужбовців, а і для певних категорій цивільних жінок.

Так, нова постанова Кабміну від 27 січня забороняє виїзд за кордон всіх жінок держслужбовців і депутаток рад всіх рівнів. При цьому чоловіки, які є депутатами місцевих органів самоврядування і так не мали права виїзду за кордон як військовозобов'язані. Про це пише BBC.

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Тепер під заборону потрапили не тільки чоловіки, а й жінки. Такі громадяни мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження.

Перелік посад, де чоловіки та жінки повинні отримати дозвіл при перетині кордону:

члени кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,

керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,

керівник офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,

голова СБУ, його перший заступник та заступники,

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,

секретар РНБО, його перший заступник та заступники,

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,

постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники,

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Видання зазначає, що депутатами місцевих рад є 15 тисяч жінок, понад 9 з яких є депутатками сільських рад. Їх теж додали до переліку та заборонили виїзд.

Водночас держпосадовці можуть виїжджати за кордон, якщо вони є одиноким батьком чи матір'ю неповнолітньої дитини, якщо вони їдуть відвідати дітей, або для супроводження дітей для виїзду за кордон. Для цього їм треба мати при собі відповідні документи.

Також держслужбовців можуть випускати за кордон для лікування за наявності відповідних документів, що дають право на виїзд та в'їзд до України, а також листа від МОЗ з переліком осіб, яких лікарні за кордоном можуть прийняти для лікування.

Окрім цього, дозвіл на виїзд може дати голова Державної прикордонної служби у разі смерті за кордоном когось із родини.

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Як це перевірятимуть?

У виданні зазначено, що заборона торкнеться десятків тисяч людей, тому поки що залишається незрозумілим питання зі створенням бази зі списками всіх держслужбовців та депутатів всіх рівнів. Кабмін вже доручив всім органам влади подати у держприкордонну службу списки осіб держслужбовців.

Повідомляється, що станом на зараз, прикордонники не мають бази, яка б дозволяла їм виокремлювати жінок, які підпадають під нову заборону.

Скандали з поїздками за кордон

23 січня президент Володимир Зеленський видав указ, яким заборонив чиновникам та депутатам виїздити з України на відпочинок, а тільки у відрядження. Це сталось після скандалу, коли заступник генпрокурора Олексій Симоненко, якого вже звільнили, з'їздив на відпочинок за кордон на Новий рік. Тоді ж президент доручив уряду ухвалити рішення, що і зробив кабмін 27 січня.

Цього тижня депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенка поїхав до Таїланду, де мав провести зустріч з українською громадою. У соцмережах одразу ж заговорили, що Тищенко міг там опинитись не у робочих цілях. 26 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив у фейсбук, що жодних відряджень Тищенку не підписував.

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