Святковий пиріг з щавлю: приготуйте смачну страву на Трійцю за 30 хвилин

Зовсім скоро українці святкуватимуть одне з найбільших християнських свят – Трійцю. У 2023 році католики святкують Зелені свята 28 травня, а православні, попри перехід на новий календар – 4 червня.

На Трійцю заведено прикрашати оселю гілочками дерев, польовими квітами, травами та іншими рослинами. Святковий обід повинен включати в себе певні страви, і UAportal підготував рецепт пирога з щавлю.

Для приготування цієї страви не потрібно багато інгредієнтів та часу. Знадобляться:

200 г свіжого щавлю;

1 склянка борошна;

1 склянка цукру;

3 яйця;

1 столова ложка коньяку;

цукрова пудра.

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Спершу щавель варто ретельно промити, дати воді стекти, а потім нарізати соломкою. Після цього його треба викласти до змащеної олією форми.

Окремо потрібно збити яйця з цукром до стійкої пінки. Тоді у суміш додаються борошно та коньяк, та ретельно перемішуються.

Щавель у формі потрібно залити отриманим тістом та відправити до розігрітої до 180 градусів духовки на 30 хвилин. Готовий пиріг треба остудити та посипати цукровою пудрою.

Нагадаємо, ми вже писали про Зелені свята: коли святкуємо, традиції та заборони цього свята.

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