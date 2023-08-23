Свято державного прапора: як привітати українців
Сьогодні українці святкують День державного прапора. Це свято відзначають щорічно 23 серпня з 2004 року.
Синьо-жовтий стяг є одним із ключових державних символів. Крім цього, прапор – символ української ідентичності та боротьби за волю.
UAportal поділиться привітаннями до Дня державного прапора.
Привітання у віршах:
Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!
Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символе добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
День прапора країна відзначає,
Своєму народу процвітання бажає.
Хай прапор гордо майорить,
Миром наповниться неба блакить.
Хай щастя панує віднині,
Добра і єдності всій Україні!
Державний синьо-жовтий біколор —
Сучасний український наш декор!
Вітаємо з днем прапора усіх,
Нехай навколо завжди буде сміх,
Всім громадянам зичимо добра,
Щоб в українців доля світлою була!
День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,
Квітни, співай і тільки кращай!
Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та щастя-радості пізнати.
Привітання у прозі:
День Державного прапора – це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом трагічний шлях. Під рідним прапором український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. Благородні синій і жовтий кольори неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України й з півночі до півдня. Патріотизм, любов до Батьківщини, почуття національного єднання народжується в наших серцях, коли звучить Державний гімн і майорить Державний прапор. Бажаю всім нам бути гідними пам'яті наших попередників, які працею, здоров'ям, а деколи і своїм життям створювали славу і велич Державного прапора країни! Зі святом вас, дорогі українці!
Щиро вітаю вас з Днем Державного прапора України. Для кожної країни прапор - символ її суверенітету та єдності нації, уособлення її могутності і незалежності. У всі часи державний прапор - священний. За нього віддавали життя і проливали кров, повага до прапора - це повага до свого народу, його коріння і традицій. Упевнений, що, дивлячись на полотнище прапора, кожен українець - як житель великої країни - відчуває гордість за свою Батьківщину, за свій великий народ.
Дорогі співвітчизники! Сердечно вітаю вас з Днем державного прапора України. Наш прапор по праву уособлює суверенітет нашої країни, стверджує, що український народ – господар на своїй землі і йому вирішувати, як краще облаштувати свій будинок, якою дорогою йти. В ньому відображена славна багатовікова історія України, наповнена сторінками мужності і героїзму в часи важких випробувань і великих звершень.Тож бажаю вам в цей святковий день успіхів у розбудові нашої української держави, а також карпатського здоров'я, та великого щастя!
Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється та наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.
Дорогі співвітчизники! Від щирого серця вітаю з Днем державного прапора України! Сьогодні ми вшановуємо синьо-жовтий стяг – головну святиню нашої державності, уособлення нашого національного духу і непереможності. Нині прапор став символом незалежності, свободи і гідного майбутнього України. У ньому відображений наш великий народ, все світове українство. Державне прапор є символом наших досягнень і перемог. У цей святковий день я закликаю кожного українця з гордістю підняти державний прапор над своїм будинком. Будемо любити і шанувати його, захищати як найвищий скарб нації. Слава Україні!
Нагадаємо, бійці 47 окремої механізованої бригади зайшли в село Роботине на Запоріжжі. Це сталося напередодні Дня державного прапора, 22 серпня.
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