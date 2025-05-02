Свята з присмаком інфляції: скільки коштує м'ясо на шашлик цьогоріч
За останній місяць в Україні суттєво зросли ціни на свинину. Якщо раніше кілограм лопатки або стегна можна було придбати в супермаркетах за 150–160 грн, то тепер знайти м’ясо без кістки дешевше ніж за 200 грн/кг майже нереально.
За даними "ПроАгро Груп", подорожчання охопило майже всі категорії свіжої свинини. Наприкінці квітня найменшою вартістю відзначалися ребра та грудинка – від 199 грн за кілограм, хоча ще в березні ціна на них коливалася в межах 180–190 грн.
Підвищення цін торкнулося й інших частин туші:
- підчеревина зросла в ціні приблизно на 15 грн і наразі продається по 215 грн/кг;
- ціни на ошийок, які в березні становили 260–280 грн/кг, нині сягають 320–345 грн/кг;
- лопатку тепер реалізують по 220–240 грн/кг, хоча ще місяць тому вона коштувала 190–200 грн/кг.
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Аналітики пояснюють: зростання вартості свинини спричинене сукупністю чинників – загальним рівнем інфляції, сезонними коливаннями, зменшенням обсягів пропозиції на ринку, а також поширенням африканської чуми свиней (АЧС).
Актуальні ціни на свинину в українських супермаркетах
За інформацією порталу "Мінфін", вартість свинини в торгових мережах України продовжує зростати. Найбільше подорожчали такі популярні частини, як ошийок, грудинка та підчеревина.
Грудинка – середня ціна становить 211,45 грн/кг:
- Metro – 207,90 грн/кг
- Novus – 209,00 грн/кг
- Auchan – 199,90 грн/кг
- Megamarket – 229,00 грн/кг
Лопатка – в середньому 226,97 грн/кг:
- Novus – 229,00 грн/кг
- Metro – 217,90 грн/кг
- Megamarket – 234,00 грн/кг
Ошийок – найдорожча позиція:
- Novus – 319,00 грн/кг
- Metro – 333,58 грн/кг
- Megamarket – 339,00 грн/кг
Підчеревина – в середньому 214,00 грн/кг:
- Novus – 199,00 грн/кг
- Megamarket – 229,00 грн/кг
Ребра – аналогічно 214,00 грн/кг:
- Novus – 199,00 грн/кг
- Megamarket – 229,00 грн/кг
Шашлик – ціна варіюється, середнє значення – 263,50 грн/кг:
- Metro – 327,50 грн/кг
- Novus – 199,00 грн/кг
- Megamarket – 264,00 грн/кг
Такі зміни цін можуть серйозно вплинути на плани українців щодо травневих пікніків.
Раніше ми розповідали, що українців попереджають про можливий дефіцит популярного овочу і стрибок цін.
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