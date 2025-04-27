Чи передбачена доплата до пенсії після 65: роз’яснення для пенсіонерів

У 2025 році українці, які досягли 65-річного віку та мають повний необхідний страховий стаж, повинні отримувати пенсію не нижчу за 40% від середньої заробітної плати. Якщо ж нарахована пенсія не дотягує до цього мінімального показника, держава автоматично забезпечить доплату до встановленого рівня.

Це правило залишається чинним і не зазнає змін порівняно з попередніми роками. У 2025 році громадянам, які досягли 65 років, доплата до пенсії призначається автоматично. Головна умова – щоб розмір пенсійних виплат відповідав передбаченим критеріям, повідомляє Пенсійний фонд України.

Якщо пенсійна виплата становить менше 40% від встановленого рівня мінімальної зарплати, звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно – доплата буде призначена автоматично.

Читайте також: Кому очікувати підвищення пенсії на 570 грн з 1 травня

Водночас інші види надбавок для осіб віком 65 років не передбачені. Натомість громадяни, які досягли 70-річного віку, й надалі отримуватимуть додаткові суми залежно від вікової групи:

від 70 до 74 років – 300 грн;

від 75 до 79 років – 456 грн;

від 80 років і старше – 570 грн.

Пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж, повинні отримувати пенсію не нижчу за 40% від мінімальної зарплати. Оскільки у 2025 році "мінімалка" дорівнюватиме 8 000 гривень, мінімальна пенсія для таких осіб має становити щонайменше 3 200 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи може військовий достроково вийти на пенсію та як це зробити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!