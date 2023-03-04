Переваги сучасного світу: чим вимити вікна ззовні на високому поверсі, щоб це було безпечно

Вікна швидко забруднюються ззовні, тому регулярне миття просто необхідне, щоб ваш будинок виглядав добре та створював приємне враження. Вода, пісок, пил і багато інших факторів стають причиною забруднень. Миття вікон зовні це досить трудомісткий та небезпечний процес, особливо, якщо ви живете на верхньому поверсі.

Скористуйтесь перевагами сучасного світу, щоб безпечно вимити вікна. Спершу, якщо висота балкона або лоджії не надто висока, можна використовувати сходи або драбину та вимити їх самостійно. Але якщо ваша квартира знаходяться високо, то можна або запросити професійну клінінгову компанію, яка проведе якісне прибирання, але за це доведеться заплатити.

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Вимити вікна можна і самостійно. Робити це слід у ясний день, щоб всі розводи на вікнах було краще видно. В першу чергу необхідно помити віконні канали всередині та рами, а потім розпочинати миття ззовні. При митті вікон зовні необхідно бути дуже обережним. Для таких випадків існують спеціальні магнітні губки для вікон або губки на довгій ручці.

Змочіть скло мильним розчином за допомогою швабри з ганчіркою. Намочені вікна залишіть в такому стані на кілька хвилин, а потім протріть чистою ганчіркою, поки на склі не залишиться мила. Ганчіркою з мікрофібри витеріть насухо поверхню скла.

Також можна використовувати очищальні спреї для скла, але в важкодоступні місця на вікнах спреї погано потрапляють і замість очищення створять липку основу для пилу і бруду. Для видалення розводів у важкодоступних місцях застосуйте суху ганчірку з мікрофібри або ж звичайний вафельний рушник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які засоби не слід використовувати при митті вікон, щоб не пошкодити скло.

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