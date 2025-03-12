Припинення вогню на війні в Україні: стала відома дата початку обговорень деталей

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вже наступного тижня стартують переговори щодо деталей припинення вогню: "Ми вже домовилися, що наступного тижня на технічному рівні експертні команди почнуть обговорення всіх деталей".

Про це заявив Єрмак, повідомляє сайт Офісу президента. За словами очільника ОП, під час зустрічі української делегації з американськими представниками в Джидді порушувалася тема безпекових гарантій для України.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

"Ми розглядали різні варіанти, і зараз кілька з них знаходяться на столі. Оскільки консультації тривають, поки що не готовий говорити про конкретику. Але це мають бути гарантії, які повністю унеможливлять будь-яку подальшу агресію проти України".

Також Єрмак зазначив, що після цієї зустрічі США планують передати російській стороні напрацьовані пропозиції.

"Тепер м'яч на полі Росії. І весь світ побачить, хто справді прагне миру, а хто лише робить вигляд".

Нагадаємо, Зеленський представив у Раді основні пункти Плану перемоги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!