Чудова ідея для перекусу: рецепт млинців з сиром, часником та зеленню
Чудовий варіант солоних налисників – підійде як на основну страву, так і на перекус.
Інгредієнти:
Для тіста
– Яйця курячі – 2 шт.
– Сіль – 1/4 ч. л.
– Цукор – 1 ч. л.
– Молоко – 400 мл
– Олія – 1 ст. л.
– Борошно пшеничне – 160 г
– Сода харчова – 1/2 ч. л.
Для начинки:
– Сир кисломолочний – 200 г
– Зелень – за смаком
– Часник – за смаком
– Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
1.Яйце збийте з цукром і сіллю в легку піну. Додайте половину молока та просіяне борошно. Добре перемішайте. Додайте соду та знову перемішайте. Влийте решту молока та олію і перемішайте до однорідності. Залиште настоюватись 10 хвилин.
2. Змастіть сковороду олією та поставте на вогонь. Тісто наливайте так, щоб розтікалося рівним шаром і смажте з обох сторін.
3. Начинка: Промийте та обсушіть зелень і дрібно наріжте. Змішайте її з кисломолочним сиром та додайте часник. Посоліть та перемішайте.
4. Викладіть на кожен млинець викладіть начинку та згорніть.
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