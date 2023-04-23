Чудове поєднання: рецепт вівсяного пирога з яблуками

Чудовий варіант для любителів простої випічки. Вівсяні пластівці роблять текстуру пирога ніжною, а яблука додають соковитості та ароматності. Замість яблук можете взяти груші, сливи, абрикоси чи інші фрукти і ягоди.

Інгредієнти:

– 200 г вівсяних пластівців

– 100 г борошна

– 100 г цукру

– 100 г вершкового масла

– 2 яйця

–1 ч. л. розпушувача

–1 ч. л. ванільного цукру

– дрібка солі

– 3-4 яблука

– 2 ст. л. цукрової пудри

1.Змішайте пластівці, борошно, цукор, розпушувач, ванілін таі сіль. Вершкове масло заздалегідь витягніть з холодильника, щоб воно розм’якло. Додайте до сухої суміші м'яке вершкове масло та яйця і замісіть м’яке та нелипке тісто.

2. ⅓ тіста покладіть у холодильник, решту розподіліть по змащеній олією формі для випікання.

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3. Яблука очистіть та наріжте тонкими скибочками.

4. Викладіть нарізані яблука рівним шаром на тісто. Витягніть з холодильника решту тіста та натріть його на великій тертці зверху.

5. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте 40 хвилин.

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