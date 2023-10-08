Припиніть так робити: експерт пояснив, як не можна прати білизну

Перевантаження пральної машини змушує білизну рухатися однією великою масою. Якщо за раз до машинки покласти багато речей, це навіть може її пошкодити.

Це перешкоджає вільному переміщенню предметів одягу в барабані та ефективній циркуляції прального засобу для видалення бруду та плям. Це також може підвищити тиск у барабані, особливо під час віджимання на високих швидкостях, що може призвести до пошкодження приладу, повідомляє Express.co.uk.

Заповнюючи барабан брудною білизною, важливо знайти правильний баланс між наповненням, достатнім для економічного прання, та залишенням достатнього місця для ефективного прання.

Читайте також: Експерти назвали найкращу температуру для прання рушників та постелі: вбиває постільних клопів

За словами експертів, повинно бути достатньо води, щоб миючий засіб розчинився, і достатньо місця для зручного переміщення предметів одягу. Варто залишати проміжок ширини однієї руки у верхній частині барабана.

Також важливо розділяти одяг за типом тканини та кольором, щоб уникнути потенційних пошкоджень. Перевантаження машини також може призвести до тертя одягу один об одного, що може призвести до його швидшого зношування.

Нагадаємо, ми розповіли про кілька перевірених і ефективних способів, які допоможуть якісно випрати і висушити пухову куртку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм канал!