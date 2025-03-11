Президент України зустрівся з принцом Саудівської Аравії: обговорили інвестиції, поранених та мир (фото)

Під час офіційного візиту до Саудівської Аравії президент України Володимир Зеленський провів переговори в Джидді зі спадкоємним принцом і прем'єр-міністром королівства Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Лідери обговорили мирні ініціативи, гарантії безпеки та можливості економічної співпраці.

Як повідомив глава держави, головний акцент у розмові був зроблений на темі мирного врегулювання війни в Україні. Зеленський наголосив на важливості повернення українських полонених і депортованих дітей, що, за його словами, є ключовим для зміцнення довіри до будь-яких мирних домовленостей. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Окремо обговорювали й питання майбутніх гарантій безпеки для України. За словами президента, Саудівська Аравія готова підтримати процес відбудови та виступає за активну взаємодію на міжнародному рівні.

Особливу увагу під час переговорів приділили економіці. Зеленський зазначив, що Саудівська Аравія зацікавлена в інвестиціях в Україну, зокрема в таких сферах, як енергетика, інфраструктура та безпека.

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"Ми високо цінуємо готовність Саудівської Аравії інвестувати в Україну. Під час зустрічі визначили ключові напрями для спільних проєктів – це енергетика, безпека та відбудова інфраструктури. Маємо спільне бачення подальшого економічного розвитку".

Президент також повідомив, що українська делегація продовжить роботу в Джидді разом із командою зі США. Зеленський висловив сподівання на практичні результати перемовин.

"Ми залишаємося тут для роботи з американською стороною. Українська позиція на перемовинах буде максимально конструктивною", – зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський представив у Раді основні пункти Плану перемоги.

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