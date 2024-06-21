За яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК: пояснення Міноборони

У Міноборони України зазначили, що електронний військово-обліковий документ у додатку Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і традиційний паперовий. При цьому військовозобов'язані повинні додатково з'явитися у ТЦК і СП, особливо якщо в реєстрі "Оберіг" містяться некоректні дані.

Про це повідомив РБК-Україна речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Він підкреслив, що звертатися до ТЦК і СП мають також ті, у кого є бронювання, право на відстрочку чи направлення на ВЛК або мобілізаційне розпорядження.

"Додатково йти до ТЦК і СП треба у випадку, якщо дані були внесені в реєстр "Оберіг" некоректно, або якщо людина порушила правила військового обліку. Також до ТЦК і СП слід з'явитися тим, хто має бронювання, право на відстрочку або отримав направлення на ВЛК чи мобілізаційне розпорядження", – зауважив Лазуткін.

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Речник пояснив, що електронний військово-обліковий документ містить QR-код, за допомогою якого поліція або ТЦК зможуть перевірити його чинність через камеру смартфона. За його словами, через Резерв+ можна дотриматися закону, що набрав чинності 18 травня 2024 року.

Військовозобов'язані також можуть виправити свої дані в Резерв+.

"Потрібно буде переуточнити свою інформацію з реєстру "Оберіг", отримати його вже з QR-кодом і безпосередньо розраховувати на те, що це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ. Більше не потрібно буде з собою носити папірці", – розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

До того ж, у застосунку "Резерв+" додали нову функцію "Виправити дані онлайн". Це можна зробити у двох випадках:

якщо військовослужбовець перебуває на обліку і його актуальний статус не відображається в реєстрі "Оберіг";

якщо дані не знайдено – для всіх військовозобов'язаних, які отримали таке повідомлення в Резерв+.

Для цього громадяни можуть подати заявку на виправлення даних, яку отримає реєстр "Оберіг".

Для використання нових функцій потрібно оновити додаток.

Нагадаємо, раніше у Раді відповіли, чи будуть електронні повістки та направлення на ВЛК.

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