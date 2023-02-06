Приготується, поки ви спите: рецепт смачної гречки без варіння

В умовах регулярних відключень електроенергії доводиться встигати готувати їжу, коли світло з’являється. Як спростити життя, готуючи страви і, при цьому, не використовувати електроенергію та навіть газ? Тут на допомогу прийдуть крупи, які не потребують варіння. До їх переліку входить і гречка. Цей всіма улюблений гарнір приготується, поки ви будете спати – достатньо лише дотримуватися пропорцій.

Тут важливо пам'ятати, що гречка, вбираючи воду, збільшуватиметься в обсязі. Тому вибирайте посуд, в якому суха крупа займатиме не більше половини обсягу. Також запам'ятайте просте правило: пропорції гречки – 1:2, тобто на одну склянку крупи додають дві склянки води.

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Висипте гречану крупу у глибоку ємність: салатник чи миску. Залийте холодною водою і промийте кілька разів, змінюючи воду, доки вона не стане прозорою. Потім пересипте промиту гречку в ту ємність, де збираєтеся її готувати. Ви можете обрати як холодну, так і гарячу воду. Намагайтесь не наливати велику кількість води, щоб гречка не була водяниста. Можете додати сіль одразу і перемішати крупу.

Залиште ємність з гречкою на 4 години, а краще на ніч. Через зазначений час крупа набухне, вбере практично всю рідину. Але ви все одно спробуйте злити воду, оскільки вона часто залишається на дні. Додайте до каші солі та спецій за смаком, якщо не зробили цього під час заливання води. Після того, як розігрієте крупу – можете насолоджуватися смаком.

Нагадаємо, UAportal розповів про 7 круп, які не потрібно мити перед приготуванням. Їх можна просто засипати у каструлю і не витрачати час на зайві рухи.

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