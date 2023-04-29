Приготуйте справжню українську кашу на природі: шеф-кухар поділився рецептом смачного куліша
Відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом смачного кулеша. Саме таку традиційну кашу їли козаки в походах.
Кулінар показав в Instagram приготування страви на свіжому повітря. Ви також можете! Для цього вам потрібні необхідні інгредієнти, казанок та гарний настрій.
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Інгредієнти:
- сало – 200 г;
- груднина свиняча – 500-600 г;
- морква – 500 г;
- цибуля – 500 г;
- пшоно – 500 г;
- яйця – 3-5 шт.;
- сіль, чорний перець;
- майже 3 літри води;
- зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля).
Як приготувати куліш:
1. Візьміть сало та дрібно його наріжте, а потім посмажте на маленькому вогні до готовності.
2. Грудину поріжте на шматочки, обсмажте зі спеціями. Замінити це м'ясо можна поєднанням сала та лопаткової частини.
3. Окремо наріжте моркву та додайте в казанок. Коли вона обсмажиться, додайте вже нарізану цибулю.
4. Коли всі інгредієнти обсмажаться до гарного золотавого кольору, можна додавати пшону та воду (спочатку не всю, а тільки 2-2,5 л).
5. Довівши до кипіння, зменште вогонь та томіть під кришкою десь 1,5 години, періодично помішуючи.
6. Коли вже все готове, влийте яйця та перемішайте. Чекайте поки закипить страва знову, а потім додайте зелень та добре перемішайте.
Ярославський пояснив, що у вас має вийти досить густий наваристий суп, який одразу готовий до подачі.
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