Приготуйте справжню українську кашу на природі: шеф-кухар поділився рецептом смачного куліша

Відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом смачного кулеша. Саме таку традиційну кашу їли козаки в походах.

Кулінар показав в Instagram приготування страви на свіжому повітря. Ви також можете! Для цього вам потрібні необхідні інгредієнти, казанок та гарний настрій.

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Інгредієнти:

сало – 200 г;

груднина свиняча – 500-600 г;

морква – 500 г;

цибуля – 500 г;

пшоно – 500 г;

яйця – 3-5 шт.;

сіль, чорний перець;

майже 3 літри води;

зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля).

Як приготувати куліш:

1. Візьміть сало та дрібно його наріжте, а потім посмажте на маленькому вогні до готовності.

2. Грудину поріжте на шматочки, обсмажте зі спеціями. Замінити це м'ясо можна поєднанням сала та лопаткової частини.

3. Окремо наріжте моркву та додайте в казанок. Коли вона обсмажиться, додайте вже нарізану цибулю.

4. Коли всі інгредієнти обсмажаться до гарного золотавого кольору, можна додавати пшону та воду (спочатку не всю, а тільки 2-2,5 л).

5. Довівши до кипіння, зменште вогонь та томіть під кришкою десь 1,5 години, періодично помішуючи.

6. Коли вже все готове, влийте яйця та перемішайте. Чекайте поки закипить страва знову, а потім додайте зелень та добре перемішайте.

Ярославський пояснив, що у вас має вийти досить густий наваристий суп, який одразу готовий до подачі.

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