Приносять невдачу: чи можна тримати кактуси вдома та які види

Які види кактусів не можна тримати в будинку, щоб не спричинити нещастя

Загадкові та екзотичні, кактуси завжди привертають увагу своєю неповторною красою та незвичайними формами. Вони є популярними рослинами для домашнього озеленення і відомі своєю здатністю виживати в недостатньо сприятливих умовах.

Однак, серед великої різноманітності видів кактусів, є ті, які, за повір'ями, несуть собою негативну енергію і можуть приносити нещастя та невдачу, якщо їх тримати вдома.

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Кактус Сан-Педро (Echinopsis pachanoi). Цей вид кактуса відомий своїми психоделічними властивостями та використовується в різних обрядах та релігійних церемоніях. Однак, він пов'язується з негативними силами та енергіями, які можуть впливати на емоційний стан людини. Тому краще уникати тримання цього виду кактуса вдома; Кактус Сагуаро (Carnegiea gigantea). Цей величезний та масивний кактус, характерний для пустельних регіонів Північної Америки, теж вважається нещасливим для домашнього оточення. Він має велику історичну та культурну цінність для індіанських племен, і його використання без поважного ставлення може викликати негативні наслідки; Кактус Чорний Колючий (Mammillaria melanocentra). Цей вид кактуса, як і його назва вказує, має темну колючку і вважається знаком нещастя. Він пов'язується зі злими силами та негативними подіями, тому краще уникати тримання цього виду вдома, особливо у спальні чи робочому просторі; Кактус Оксипеталум (Euphorbia obesa). Цей незвичайний вид кактуса має круглу форму і є дуже популярним серед колекціонерів рослин. Однак, за повір'ями, тримання Оксипеталума вдома може приносити фінансові труднощі та проблеми зі здоров'ям. Цей вид краще залишити поза межами домашнього простору; Кактус Голкария (Gymnocalycium). Хоча цей вид кактуса має привабливі квіти та здорову зовнішність, він пов'язується зі злом та нещастями. Його наявність в домі може викликати негативні події та привести до невдачі. Якщо ви хочете мати кактуси вдома, краще обрати інші види з доброю енергетикою; Кактус Диявола (Ferocactus). Цей вид кактуса має гострі колючки та агресивний вигляд. За повір'ями, тримання Дьяволи вдома може привести до конфліктів, злості та неприємностей у родині. Якщо ви шукаєте спокій та гармонію в своєму житлі, краще обрати інші види кактусів.

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