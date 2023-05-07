Накличете біду: ніколи не робіть ці речі ввечері, якщо не хочете хворіти

Що не можна робити ввечері - що заборонено робити після заходу Сонця

В давнину українці вважали, що ввечері та після заходу Сонця не можна робити деякі речі. Інакше родина могла постраждати від бід та хвороб.

Найпоширеніших заборон дотримуються і досі. Що саме не можна робити в темну пору доби, читайте в матеріалі UAportal.

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Виносити сміття

Одна з найбільш відомих вечірніх прикмет – заборона виносити ввечері на вулицю сміття. Нині люди й досі дотримують цього. Оскільки вважається, що це може стати причиною для пристріту.

Крім цього, разом із викинутим після заходу Сонця може зникнути матеріальний достаток всієї сім'ї.

Давати чи брати в борг

Ввечері краще не давати в борг гроші, оскільки так ви можете залишитися без власної фінансової вдачі. Якщо ж самі позичаєте в пізній час, то кількість боргів може різко зрости у вас, а з цієї ситуації вибратися буде складно.

Прибирати в будинку

З давніх часів українці вважали, що прибирати ввечері заборонено. Оскільки, коли вимітається пил, то з дому вимітають гроші. Якщо мити підлогу після заходу Сонця, то з будинку зникнуть щастя, успіх та любов.

Виливати воду з ванночки, де купали маленьку дитину

Якщо виливати воду з ванночки, де купали немовля, вночі, то так ви накличете на дитину проблеми зі здоров'ям. Краще воду залишати до ранку.

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Голитися та не дивитися в дзеркало після 00:00

Дехто вважає, що голитися ввечері та дивитися у дзеркало після опівночі – зась. Все тому, що пізнє використання бритви може призвести до проблем в інтимному житті. А дзеркало забиратиме вашу молодість та красу, наближаючи старість.

Залишати на столі ніж/брудний посуд

На ніч не можна залишати ніж та брудний посуд на столі, бо це загрожує сварками в домі та хворобами. Крім цього, це неповага до домового, за що він може мститися вам.

Прати

Якщо одяг сушиться вночі, то він вбирає негативну енергетику. У випадку попадання місячного світла на речі, вони притягуватимуть хвороби, божевілля та невдачі.

Психологи пояснюють ці забобони наступним чином: якщо господиня не встигне до темряви виконати ці побутові справи, то не встигне відпочити так, як слід. А хронічний недосип впливає на загальний стан людини.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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