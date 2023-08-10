Притягнете невдачі та бідність: чому не можна відкривати парасольку у приміщенні
Парасолька — це не просто засіб захисту від дощу та сонця. З нею пов’язано безліч повір'їв та прикмет, які варто розглянути докладніше.
Про це пише ukr.media.
Зламана парасолька може сигналізувати про невдачі
У випадку, коли парасолька поламалася, це може вважатись попередженням про негаразди та дрібні незручності у майбутньому.
Згідно з народними віруваннями, така парасолька може принести невдачу або спричинити неприємні події.
Зберігання відкритої парасольки вдома
Вважається, що зберігання парасольки всередині будинку може призвести до фінансових труднощів та бідності.
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Ділитися парасолькою — ризик втратити друга
Згідно з одним з вірувань, поділитись парасолькою з іншою особою – до конфліктів або розриву відносин з цією людиною.
Парасолька під стелею — до лиха
За народною традицією, тримання парасольку під стелею може викликати лихо та біду для всіх мешканців будинку.
Відкрита парасолька при ясній погоді – до зайвих турбот
Існує вірування, що відкрита парасолька за ясної погоди може привести до зайвих турбот та проблем.
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