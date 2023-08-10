Притягнете невдачі та бідність: чому не можна відкривати парасольку у приміщенні

Парасолька — це не просто засіб захисту від дощу та сонця. З нею пов’язано безліч повір'їв та прикмет, які варто розглянути докладніше.

Про це пише ukr.media.

Зламана парасолька може сигналізувати про невдачі

У випадку, коли парасолька поламалася, це може вважатись попередженням про негаразди та дрібні незручності у майбутньому.

Згідно з народними віруваннями, така парасолька може принести невдачу або спричинити неприємні події.

Зберігання відкритої парасольки вдома

Вважається, що зберігання парасольки всередині будинку може призвести до фінансових труднощів та бідності.

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Ділитися парасолькою — ризик втратити друга

Згідно з одним з вірувань, поділитись парасолькою з іншою особою – до конфліктів або розриву відносин з цією людиною.

Парасолька під стелею — до лиха

За народною традицією, тримання парасольку під стелею може викликати лихо та біду для всіх мешканців будинку.

Відкрита парасолька при ясній погоді – до зайвих турбот

Існує вірування, що відкрита парасолька за ясної погоди може привести до зайвих турбот та проблем.

Нагадаємо, ми вже писали, які дні тижня є вдалими для прибирання.

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