Продаж квартири у 2025 році: які податки доведеться сплатити продавцю

У 2025 році в Україні оновилися податкові норми щодо продажу нерухомого майна. Розмір податкового зобов’язання для продавця тепер залежить від кількості здійснених угод, строку володіння об’єктом і наявності підтверджуючих документів – ставка може коливатися від 0% до 23%.

Податок не сплачується, якщо це перша угода з продажу нерухомості протягом року, а сама власність перебувала у володінні більше трьох років або була успадкована від близьких родичів першого ступеня. Про це повідомляє UAportal із посиланням на "РБК-Україна".

В інших випадках продажу нерухомого майна податкові ставки будуть наступними:

5% — у разі, якщо це перший продаж за календарний рік, але об’єкт знаходився у власності менше трьох років.

18% — якщо здійснюється другий або будь-який подальший продаж у поточному році, незалежно від того, скільки часу тривало володіння майном.

Військовий збір:

5% – застосовується у тих самих випадках, що й ПДФО. Якщо ПДФО не сплачується, то і військовий збір також не стягується.

Державне мито:

1% – від вартості нерухомості, сплачується при нотаріальному посвідченні договору.

Пенсійний збір:

1% – від вартості нерухомості, сплачується покупцем.

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Приклад підрахунку податків, які доведеться сплатити

Уявімо, що ви продаєте житло за 1 500 000 грн, яке раніше придбали за 1 000 000 грн. Це вже друга ваша угода купівлі-продажу протягом поточного року:

У такому випадку податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18% і військовий збір у 5% стягуються з прибутку – 500 000 грн.

Сума податків: 18% + 5% = 23% від 500 000 гривень = 115 000 гривень.

У разі, якщо у вас немає документального підтвердження вартості купівлі, оподаткуванню підлягає повна сума продаж – 1 500 000 грн. У такому випадку загальний розмір податків складе 345 000 грн.

Від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору звільняються наступні категорії громадян:

Ті, хто здійснює перший продаж нерухомості у поточному році, за умови, що вона перебувала у їхній власності більше трьох років.

Особи, які продають майно, отримане у спадщину від близьких родичів першого ступеня споріднення.

Громадяни з інвалідністю I групи, учасники бойових дій, а також внутрішньо переміщені особи, які отримали компенсацію за житло, зруйноване внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка житлова площа вважається "нормою" для українців та скільки доведеться платити за "зайві" метри.

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