'Продовжуємо рухатись вперед': Маляр дала оцінку ситуації в Бахмуті

Українські бійці продовжують тримати місто-фортецю Бахмут. У деяких районах вдається просуватися та захоплювати ворожі позиції.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя", – написала вона у своєму Телеграм-каналі.

За інформацією Маляр, підрозділи ЗСУ 14 травня захопили понад 10 ворожих позицій на півночі Бахмута та на його південних околицях. Нашим захисникам вдалося зачистили й значну площу лісового масиву в районі Іванівського. "Взято в полон ворожих солдатів з різних частин. Всупереч всім обставинам. Коли неймовірне ймовірно. Хто знає реальну обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км", – додала вона.

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Маляр зазначила, що українські бійці працюють "на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно".

Заступниця Резнікова додала, що в самому Бахмуті "дуже гаряче", оскільки росіяни зібрали там усі сили та здійснюють спроби просуватись, "знищуючи все на своєму шляху".

"Тривають запеклі бої. Командувач Сирський тримає ситуацію під контролем. Аналізує, планує, приймає рішення. Як і мусить бути, справжній бойовий генерал з військом у найгарячіші моменти. Поруч з ним вміло керують підпорядкованими військами бригадні генерали Богомолов і Гнатов. Вони реалізовують загальний замисел операції", – додала вона.

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Також Маляр написала, що наразі противник не може оточити Бахмут попри бажання дістати гучної перемоги на цьому напрямку.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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