'Тривають бої за Велику Новосілку, ворог в активній обороні' – Маляр про ситуацію на фронті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію на фронті та повідомила про значні успіхи Збройних сил, зокрема, на східному напрямку.

За її словами, на Бахмутському напрямку – активні дії наших військових, бої тривають. "Подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно", – додала вона.

Читайте також: Бійці ЗСУ та ДПСУ влаштували окупантам "мінометне шоу" поблизу Бахмуту (відео)

Ворог безуспішно намагається наступати на Авдіївському та Лиманському напрямках.

"На Мар’їнському - тривають бої. Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат", – зазначила Маляр.

На південному напрямку, за її інформацією, тривають бої за Велику Новосілку.

Також ворог зайняв оборону в районі Оріхова на Запорізькому напрямку.

Раніше 3-я штурмова бригада повідомила, що на Бахмутському напрямку було розбито підрозділ 57-ї бригади рф та загони російських бойовиків зі "Шторм z". Ворог втратив близько 30 бойовиків, небоєздатними стали чотири десятки росіян. Також було знищено російські склади з боєкомплектами, танки ворога і його артилерію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!