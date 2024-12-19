Прогнози експертів та чинних боксерів на реванш Усик – Ф'юрі 2

21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за титули WBA, WBO та WBC у надважкій вазі. Цей поєдинок став однією з найочікуваніших подій року, а прогнози від експертів і боксерів тільки підігрівають інтерес.

Шон Портер: ставка на габарити

Колишній чемпіон Шон Портер вважає, що реванш складеться інакше:"Очікую перемоги Ф’юрі у реванші. Тайсон має перевагу у габаритах, розмаху рук і швидкості. Він зосереджений і рішучий, що може стати вирішальним фактором."

Андре Розьє: Тайсону потрібна робота над вагою

Тренер Сергія Дерев’янченка зазначив, що Ф’юрі повинен скинути вагу:"Усик контролює простір у рингу і може скористатися меншою рухливістю Тайсона. Якщо Тайсон буде обмежений, ми можемо побачити повтор першого бою."

Джей Опетая: без фаворита

Чемпіон IBF Джей Опетая не зміг визначитися з переможцем:"Ф’юрі має всі інструменти, щоб перемогти, але Усик — невблаганний звір. Це буде чудовий бій."

Фабіо Вордлі: очікує повтор першого бою

Британський проспект вважає, що реванш нагадуватиме перший поєдинок:"Усик вийде з тією ж стратегією, а Ф’юрі може додати фокусу. Але, якби я ставив гроші, я б сказав, що все складеться так само, як і раніше."

Пол Маліньяджі: все залежить від психології Ф’юрі

Колишній чемпіон та експерт зазначив:"Ф’юрі розуміє, що програш означатиме значні зміни у його кар’єрі. Його голова хоче перемогти, але чи дозволить тіло це зробити?"

Річард Торрес: ставка на Усика

Американський супертяж зазначив:"Усик знає, що покращити, а Тайсону доведеться змінити підхід. Це складніше. Вважаю, що Усик переможе, але не варто недооцінювати силу удару Ф’юрі."

Тоні Беллью: шаховий матч у надважкій вазі

Колишній чемпіон світу згадав про унікальність Тайсона, але поставив на Усика:"Усику не вдасться повторити минуле. Тайсон буде готовий. Це буде найбільший шаховий матч у надважкій вазі."

Цей реванш обіцяє бути не лише спортивним протистоянням, а й справжнім інтелектуальним змаганням у рингу. Бій, який назавжди залишиться в історії боксу.

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