Пройдіть ідентифікацію, щоб не втратити пенсію: У ПФУ назвали термін

Війна в Україні змінила багато правил, в тому числі й правила виплати пенсій. Тепер, щоб отримувати пенсію, кожен пенсіонер повинен пройти ідентифікацію.

Ідентифікація потрібна, щоб упевнитися, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена. Адже, наприклад, багато людей виїхали за кордон і не повідомили про це Пенсійний фонд. У такому разі виплату пенсії можуть припинити. Крім того, трапляється, що людина помирає, а її пенсію продовжують отримувати інші, пише gsminfo.com

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Коли потрібно пройти ідентифікацію?

Усі пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Це стосується й внутрішньо переміщених осіб.

Як пройти ідентифікацію?

Є два способи пройти ідентифікацію:

Особисто в відділенні Пенсійного фонду або Ощадбанку. Для цього потрібно прийти з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Для цього потрібно прийти з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно зареєструватися на порталі та створити електронний підпис у мобільному банкінгу або в Дії.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію?

Якщо ви не встигнете пройти ідентифікацію до 31 березня, виплату пенсії заморозять. Отримати її знову можна буде після ідентифікації. Також вам відразу ж виплатять всю суму, яка накопичилась за період, поки виплати не нараховували.

Що з окупованими територіями?

Для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, Пенсійний фонд закликає проходити ідентифікацію онлайн. Однак і це для багатьох складно через проблеми з інтернетом. Наразі єдиного алгоритму дій для окупованих територій ПФУ не запропонував.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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